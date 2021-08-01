Чат-бот "Ретрит вещей" научит тюменцев бережному отношению к одежде

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Чат-бот "Ретвит вещей", призванный научить тюменцев бережному отношению к одежде и разумному потреблению, запустят на средства, полученные по итогам конкурса "Цех". На реализацию проекта выделили 150 тыс. рублей.

Чат-бот будет содержать карту с обозначением мест, куда можно сдавать ненужную одежду. Там же пользователи смогут найти точки, где можно купить преобразованные вещи.

"Мы берем во внимание не только благотворительные центры. У нас в городе есть редизайнеры, создающие из старых вещей новые. Например, есть ребята, которые из ткани от сломанных зонтов шьют шоперы. Я знаю дизайнера, которая превращает старые мужские рубашки в женские. Получаются классные вещи. Мы учтем информацию об этих людях в нашем чат-боте", – рассказала продюсер сообщества RE3 Дарья Киселева.

Также в чат-боте будет отражена новостная повестка на тему устойчивой моды.

По словам авторов, проект создан для того, чтобы напомнить людям о разумном потреблении. Он о том, чтобы старые целые вещи не выбрасывали в мусорку, не пылились в шкафах, а чтобы они возвращались в товарооборот и были полезными другим людям.

Кроме того, с помощью чат-бота "Ретрит вещей" тюменцы научатся правильно понимать информацию на этикетках. "Мы расскажем, как ухаживать за одеждой. Один из важных моментов продления цикла жизни вещи – это бережное отношение и правильный уход. Зачастую мы просто отрезаем этикетку и выбрасываем ее. Не все обращают внимание на материал, из которого создана вещь. Может ли эта ткань быть переработана? Как лучше ее стирать?", – добавила Дарья Киселева.

Представители сообщества RE3 привлекут специалистов, которые разработают чат-бот. Работа над ним начнется в сентябре. Представить готовый продукт планируют в ноябре.

Инна Пахомова