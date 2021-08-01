Задолженность по зарплате в Тюменской области с начала года сократилась в два раза

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Практически в два раза – с более чем 118,6 млн рублей до 65 млн рублей - удалось сократить задолженность организаций перед работниками по заработной плате в Тюменской области за восемь месяцев 2021 года, сообщил губернатор Александр Моор на заседании региональной межведомственной рабочей группы по обеспечению своевременности выплаты заработной платы.

"Вопрос своевременности выплаты зарплаты в сегодняшней непростой экономической ситуации особенно актуален, - отметил губернатор. - В 2020 году, в наиболее тяжелое для бизнеса время, были приняты федеральные и региональные программы поддержки, которые позволили предприятиям избежать роста долгов по зарплате и сохранить рабочие места".

За 8 месяцев задолженность по зарплате на общую сумму 24 млн рублей выявили в девяти организациях. Заработанные деньги вовремя не получили 379 работников. Как рассказал директор областного департамента труда и занятости Александр Сидоров, в семи организациях ситуация с задолженностью по зарплате пока остается без изменений, общая сумма задолженности перед 645 работниками составляет 37 млн рублей.

Наибольшая задолженность – более 47 млн рублей, или 73% от общей суммы долгов по зарплате по региону – сложилась в восьми организациях, находящихся в стадии банкротства.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских предложил подготовить дорожные карты межведомственного взаимодействия для ликвидации задолженностей организаций-банкротов до конца года. Участники заседания поддержали эту инициативу.

Полностью ликвидировать задолженности по зарплате можно только при условии дальнейшего сотрудничества всех ответственных за это региональных и федеральных структур, отметил губернатор. "Не оплаченный вовремя труд – это всегда чувствительный удар по работнику и его семье. За цифрами нужно видеть конкретных людей с их нуждами и заботами", – подчеркнул Моор.

Евгений Бабенко