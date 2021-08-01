В Тюмени 40 юных спортсменов побывали на базе ОМОН

Управление Росгвардии по Тюменской области Управление Росгвардии по Тюменской области

Около 40 воспитанников регионального спортивного клуба побывали на базе ОМОН в рамках всероссийской акции "Каникулы с Росгвардией". Встреча с бойцами спецподразделения началась в музее с экскурса в историю тюменского ОМОН.

По информации регионального управления Росгвардии, бойцы рассказали гостям об особенностях службы в отряде и боевом пути защитников Отечества, в том числе погибших при исполнении служебных заданий. У стендов с медалями и кубками ребята узнали о многочисленных спортивных достижениях сотрудников.

Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН поведали школьникам о работе по поиску, идентификации, локализации, обезвреживанию и уничтожению взрывных устройств, взрывоопасных предметов и веществ. Специалисты группы разминирования поделились информацией о гранатах, минах, боеприпасах и других находках, обнаруженных и обследованных на территории Тюменской области.

Умения и способности в минно-розыскной деятельности продемонстрировала служебная собака - немецкая овчарка быстро и безошибочно обнаружила спрятанный предмет. Экскурсия продолжилась у бронированной транспортно-боевой машины, внутри которой смог посидеть каждый желающий.

Мероприятие завершилось у мемориала памяти, где ребята и бойцы вспомнили героев отряда и сделали фото на память. Руководители группы и юные спортсмены поблагодарили командование и сотрудников ОМОН за увлекательную встречу, пожелав дальнейших успехов в службе и выразив надежду на новые встречи.