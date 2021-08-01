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Житель Тюменской области совершил двойное убийство и поджог

Происшествия, 11:07 27 августа 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

По уголовному делу о двойном убийстве на почве ревности и поджоге в Тюменской области утверждено обвинительное заключение, сообщает региональная прокуратура.

Трагедия произошла в декабре 2020 года в с. Боровое Ишимского районе. В преступлении обвиняется 58-летний местный житель. По версии следствия, во время ссоры из-за ревности он убил мужчину и его супругу, которая стала свидетельницей произошедшего.

Решив избавиться от следов, злоумышленник поджег дом и надворную постройку.

"По данным, полученным в ходе предварительного следствия, смерть женщины наступила не сразу, а в результате поджога", – рассказали в прокуратуре Тюменской области.

Отметим, ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за побои.

После вручения обвинительного заключения материалы уголовного дела направят в Тюменский областной суд.

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# прокуратура Тюменской области , убийство

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