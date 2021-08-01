Житель Тюменской области совершил двойное убийство и поджог
По уголовному делу о двойном убийстве на почве ревности и поджоге в Тюменской области утверждено обвинительное заключение, сообщает региональная прокуратура.
Трагедия произошла в декабре 2020 года в с. Боровое Ишимского районе. В преступлении обвиняется 58-летний местный житель. По версии следствия, во время ссоры из-за ревности он убил мужчину и его супругу, которая стала свидетельницей произошедшего.
Решив избавиться от следов, злоумышленник поджег дом и надворную постройку.
"По данным, полученным в ходе предварительного следствия, смерть женщины наступила не сразу, а в результате поджога", – рассказали в прокуратуре Тюменской области.
Отметим, ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за побои.
После вручения обвинительного заключения материалы уголовного дела направят в Тюменский областной суд.