  • 27 августа 202127.08.2021пятница
  • USD73,9908
    EUR87,0576
  • В Тюмени 16..18 С 2 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Для студентов ТИУ новый учебный год начнется в обычном формате

Общество, 11:19 27 августа 2021

www.tyuiu.ru | Фото: www.tyuiu.ru

В очном формате начнется учебный год для студентов ТИУ. При этом лекции для, на которых присутствуют более 60 человек, будут проходить в онлайн-формате в соответствии с расписанием, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

Установочная сессия для заочников (СПО и ВО) с 1 сентября и до особого распоряжения будет организована с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

На дистанционном обучении до особого распоряжения остаются и иностранные обучающиеся, которые находятся за пределами России. Зарубежных студентов, прибывших в страну, допустят к очному обучению после предоставления отрицательных результатов ПЦР-тестов на COVID-19. Их нужно сдать за три календарных дня до приезда и в течение трех дней с момента прибытия на территорию России.

Особый порядок будет действовать при заселении в общежития. После каникул несовершеннолетние студенты обязаны предъявить справку об эпидемиологическом окружении, выданную по месту жительства не ранее трех суток с даты заселения. Совершеннолетние обучающиеся смогут заселиться при наличии сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции, или справки о перенесенном в течение шести последних месяцев заболевании COVID-19.

Сотрудники и студенты ТИУ могут пройти бесплатную вакцинацию Спутником V в здравпункте первого корпуса ТИУ (ул. Володарского, 38, 3 этаж). Для этого следует позвонить по телефону 8(3452)68-27-49 и записаться на ближайшую свободную дату.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ТИУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:53 27.08.2021Магазин "Магнит" в торговом центре "Тюменский" проверили по жалобе покупателя
12:41 27.08.2021За победу в конкурсе "Инженерная формула" поборются военные из России, Белоруссии, Узбекистана и Египта
12:29 27.08.2021 Тюменским автомобилистам напомнили о ПДД с помощью барабанного рейва
12:07 27.08.2021В Тюменской области 8 тысяч организаций заняты креативными индустриями