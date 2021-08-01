Для студентов ТИУ новый учебный год начнется в обычном формате

| Фото: www.tyuiu.ru | Фото: www.tyuiu.ru

В очном формате начнется учебный год для студентов ТИУ. При этом лекции для, на которых присутствуют более 60 человек, будут проходить в онлайн-формате в соответствии с расписанием, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

Установочная сессия для заочников (СПО и ВО) с 1 сентября и до особого распоряжения будет организована с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

На дистанционном обучении до особого распоряжения остаются и иностранные обучающиеся, которые находятся за пределами России. Зарубежных студентов, прибывших в страну, допустят к очному обучению после предоставления отрицательных результатов ПЦР-тестов на COVID-19. Их нужно сдать за три календарных дня до приезда и в течение трех дней с момента прибытия на территорию России.

Особый порядок будет действовать при заселении в общежития. После каникул несовершеннолетние студенты обязаны предъявить справку об эпидемиологическом окружении, выданную по месту жительства не ранее трех суток с даты заселения. Совершеннолетние обучающиеся смогут заселиться при наличии сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции, или справки о перенесенном в течение шести последних месяцев заболевании COVID-19.

Сотрудники и студенты ТИУ могут пройти бесплатную вакцинацию Спутником V в здравпункте первого корпуса ТИУ (ул. Володарского, 38, 3 этаж). Для этого следует позвонить по телефону 8(3452)68-27-49 и записаться на ближайшую свободную дату.