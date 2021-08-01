В Тюмени откроют новый театральный центр для детей и подростков "РяДОМ"

| Фото: организаторов II Всероссийского фестиваля детско-юношеских любительских театров «Малая сцена» | Фото: организаторов II Всероссийского фестиваля детско-юношеских любительских театров «Малая сцена»

Новый театральный центр для детей и подростков "РяДОМ" откроют в Тюмени на ул. Котовского, 16а 28 и 29 августа.

Это будет театральная среда, наполненная событиями, которые заряжают счастьем. Здесь дети, подростки и молодежь наполнятся созидательной энергией к жизни, реализуют свой творческий потенциал, смело вступят в общение, открыто проявят и проживут свои эмоции. Найдут друзей и единомышленников. А кто-то, возможно, благодаря центру найдет для себя любимое дело. Для ребят центр станет местом, где тебя слышат, понимают и принимают. Об этом рассказали создатели центра - руководитель и режиссер молодежного театра-студии "Быть" Артем Васильев, руководитель театра эстрадной песни "Соломинка" Надежда Соломатова и худрук театральной мастерской "ТеМа" Светлана Ханжина.

Создатели центра решили объединить свои творческие и педагогические силы, чтобы создать единое театральное пространство, где под одной крышей будут собраны разные виды творчества: драматический, музыкальный и экспериментальный театры.

Организаторы центра планируют запустить инновационную методику формирования "счастливого иммунитета" у детей, подростков и молодежи.

28 и 29 августа – дни открытых дверей для детей и родителей. Попасть можно после регистрации по ссылке.

29 августа в 16 часов 30 минут – официальное открытие для друзей, вип-персон, представителей СМИ. Контактное лицо для связи – Светлана Ханжина, телефон 89091886622.

Театральный центр "ряДом" есть в Instagram.