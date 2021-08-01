В Тобольском районе на турнире по баскетболу разыграют 80 тыс. рублей

| Фото: РОО СПК "Движение" ВКонтакте | Фото: РОО СПК "Движение" ВКонтакте

Открытый турнир по баскетболу 3x3 пройдет в с. Ворогушино Тобольского района 28 августа. В соревнованиях примут участие команды младшей и старшей возрастных групп, призовой фонд составит 80 тыс. рублей, сообщает администрация района.

Турнир организует районная некоммерческая организация "Движение" при поддержке компании "СИБУР" и фонда президентских грантов. В 2021 году спортивно-патриотический клуб стал победителем сразу двух конкурсов среди социально ориентированных объединений.

Баскетболисты получили 1 млн рублей по программе президентских грантов и более 300 тыс. рублей - по проекту социально значимых инвестиций "Формула хороших дел" компании "СИБУР". Эти средства направили на развитие проекта "Играй баскет", который клуб "Движение" реализует с 2018 года.

"Мы обновили форму для детских и взрослых команд, купили сразу четыре комплекта, приобрели баскетбольные мячи для тренировок в спортзале и на уличной площадке. Используем средства на организацию районных и межмуниципальных турниров", - рассказала руководитель организации Екатерина Корикова.

За пять лет работы спортивно-патриотический клуб "Движение" стал обладателем десяти грантов – от муниципального до президентского уровня. Осенью планирует вновь подавать заявку на участие в конкурсах. По словам руководителя клуба, цель - создать условия для занятия физкультурой и спортом в малых населенных пунктах Тобольского района и следующим летом организовать спортивный лагерь для сельских детей.