Призовой фонд Tyumen Cyber Fest 2021 составит 1 миллион рублей

| Фото: «TyumenCyber Cup-2020» | Фото: «TyumenCyber Cup-2020»

Киберспортивный фестиваль Tyumen Сyber Fest 2021 пройдет в Тюмени 18-19 сентября. Участники сразятся в шести киберспортивных дисциплинах – FIFA, Guilty Gear Strive, CS:GO, DOTA2, Call of Dute и NHL. Общий призовой фонд мероприятия составит 1 млн рублей, сообщают организаторы фестиваля.

"Развитие киберспорта в Тюменской области – важная, актуальная для молодежи тема. У нас было запланировано проведение фестиваля в этот период, и сейчас мы объявляем старт отборочных туров, они состоятся в онлайн-формате. Решение о том, как пройдет финал, онлайне или офлайн, появится ближе к дате мероприятия и будет зависеть от эпидобстановки", – рассказал руководитель оргкомитета киберфестиваля Роман Чуйко.

Также в рамках Tyumen Сyber Fest 2021 запланирован фестиваль косплея, в котором смогут принять участие все желающие. Заявки принимаются до 10 сентября. Во время фестиваля вне зависимости от формата его проведения жюри подведет итоги в семи номинациях. Призовой фонд составит 200 тыс. рублей.

В Tyumen Cyber Fest 2021 смогут принять участие спортсмены старше 14 лет, имеющие гражданство России. Регистрация на сайте.