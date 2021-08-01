Интенсив для операторов карбоновых полигонов проведет ТюмГУ

| Фото: utmn.ru | Фото: utmn.ru

Уникальный интенсив для операторов карбоновых полигонов проведет ТюмГУ совместно с Новосибирским государственным университетом 16–19 сентября, сообщает пресс-служба вуза.

Насыщенная образовательная программа включает семинары и мастерские от ведущих экспертов, международные лекции, а также командную работу участников.

В качестве экспертов выступят специальный представитель Минобрнауки РФ по вопросам биологической и экологической безопасности Николай Дурманов, первый проректор ТюмГУ Андрей Толстиков и заведующий кафедрами агропочвоведения и почв экосистем умеренных широт Университета Геттингена (Германия) Яков Кузяков.

По итогам образовательного интенсива участники обучения получат удостоверения о повышении квалификации. Интенсив пройдет в рамках деятельности межрегионального Западно-Сибирского НОЦ. Подробности и программа по ссылке.