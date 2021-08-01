Торфяные пожары в Тюменской области тушат несколькими способами

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Для тушения торфяных пожаров огнеборцы в Тюменской области применяют несколько способов. Так, в подземный слой подается огнегасящая жидкость, которая помогает ликвидировать возгорание. Кроме того, применяется метод смешивания горящего и влажного слоев торфа.

Как рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в пресс-службе ФБУ "Авиалесоохрана", низовые пожары тушат с помощью ранцевых лесных огнетушителей. Для прокладки минерализованных полос используют водовозную и землеройную технику.

"Для ликвидации лесных пожаров ежедневно ведется наращивание сил и средств пожаротушения. Привлекаются, в том числе, специалисты "Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов". В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, полномочия по охране лесного фонда от пожаров переданы регионам", - отметили в ведомстве.

С 16 по 25 августа огнеборцы ликвидировали 32 лесных пожара на площади 159 га. На трех из них зафиксированы возгорания торфяных залежей. Еще два пожара были удаленными, к ним невозможно было доехать, поэтому ликвидировали ручным способом.

26 августа в Тюменской области тушили 11 лесных пожаров на площади 157 га, три из них были ликвидированы. В работе были задействованы 236 человек, 69 единиц техники и 2 воздушных судна. По данным на 27 августа специалисты тушат 14 лесных пожаров.

"При ухудшении лесопожарной обстановки и обращении региональных властей Тюменской области будет оказана помощь в локализации и ликвидации лесных пожаров. Для этого в регион могут быть направлены парашютисты-пожарные и десантники-пожарные Авиалесоохраны или другие силы", - добавили в пресс-службе ведомства.

Любовь Голышева