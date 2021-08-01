  • 27 августа 202127.08.2021пятница
  • USD73,9908
    EUR87,0576
  • В Тюмени 16..18 С 3 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Торфяные пожары в Тюменской области тушат несколькими способами

Общество, 15:31 27 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Для тушения торфяных пожаров огнеборцы в Тюменской области применяют несколько способов. Так, в подземный слой подается огнегасящая жидкость, которая помогает ликвидировать возгорание. Кроме того, применяется метод смешивания горящего и влажного слоев торфа.

Как рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в пресс-службе ФБУ "Авиалесоохрана", низовые пожары тушат с помощью ранцевых лесных огнетушителей. Для прокладки минерализованных полос используют водовозную и землеройную технику.

"Для ликвидации лесных пожаров ежедневно ведется наращивание сил и средств пожаротушения. Привлекаются, в том числе, специалисты "Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов". В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, полномочия по охране лесного фонда от пожаров переданы регионам", - отметили в ведомстве.

С 16 по 25 августа огнеборцы ликвидировали 32 лесных пожара на площади 159 га. На трех из них зафиксированы возгорания торфяных залежей. Еще два пожара были удаленными, к ним невозможно было доехать, поэтому ликвидировали ручным способом.

26 августа в Тюменской области тушили 11 лесных пожаров на площади 157 га, три из них были ликвидированы. В работе были задействованы 236 человек, 69 единиц техники и 2 воздушных судна. По данным на 27 августа специалисты тушат 14 лесных пожаров.

"При ухудшении лесопожарной обстановки и обращении региональных властей Тюменской области будет оказана помощь в локализации и ликвидации лесных пожаров. Для этого в регион могут быть направлены парашютисты-пожарные и десантники-пожарные Авиалесоохраны или другие силы", - добавили в пресс-службе ведомства.

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# лесные пожары , пожароопасный сезон , пожары , Федеральная авиалесоохрана

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:24 27.08.2021Систему подачи активированного угля смонтируют на Метелевских сооружениях в Тюмени до 15 октября
16:16 27.08.202158 раз пожаловались жители Тюменской области на неисправное освещение у школ
16:05 27.08.2021Виктор Рычков: выплата 15 тыс. рублей сотрудникам правоохранительных органов - своевременное решение
16:05 27.08.2021В Тюмени пройдет всероссийский фестиваль уличного кино