Участок улицы Эрвье в Тюмени закроют из-за ремонта теплосетей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение транспорта будет временно прекращено на участке ул. Эрвье в Тюмени с 6 сентября.

Как сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта, ограничение связано с ремонтом теплосети и продлится до 23 октября.

Схемы объезда: улицы Алебашевская, Газовиков, Европейский проезд. Водителей Убедительная просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут.