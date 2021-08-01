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Участок улицы Эрвье в Тюмени закроют из-за ремонта теплосетей

Общество, 17:07 27 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение транспорта будет временно прекращено на участке ул. Эрвье в Тюмени с 6 сентября.

Как сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта, ограничение связано с ремонтом теплосети и продлится до 23 октября.

Схемы объезда: улицы Алебашевская, Газовиков, Европейский проезд. Водителей Убедительная просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут.

департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени | Фото: департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени

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# ограничение движения , ремонт тепломагистрали

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