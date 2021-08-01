Фильм "Полеводчане" получил Гран-при кинопроекта "Снять за 72 часа" в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Короткометражный фильм "Полеводчане" от кинокооператива Kinoslav films, Екатеринбург получил Гран-при всероссийского кинопроекта "Снять за 72 часа", закрытие которого состоялось в Тюмени в кинотеатре "Киномакс" 27 августа. Событие приурочили ко Дню российского кино.

Монохромная лента выполнена в жанре комедии, мотивирующего кино. Продюсер Андрей Бузмаков признался в том, что для них было большой честью побывать на таком крупном фестивале в Тюмени. Гости получили незабываемые эмоции, когда услышали название своего фильма со сцены во время награждения.

"Однажды мы с другом несли фанеру и нас чуть не сдуло ветром. В тот момент мы подумали о том, что было бы классно снять фильм о том, как человека на самом деле сдувает ветром. Когда мы снимали его, то хотели, чтобы наша работа зажгла людей. Мы достигли своей цели", – рассказал режиссер Владислав Емелин.

Гости из Екатеринбурга получили фестивальное продвижение от Eastwood Agency. Работу покажут на крупных фестивалях в течение полугода.

Фильм "Призрак" от екатеринбургского режиссера Ивана Ядрова завоевал сразу несколько наград. Его отметили в номинациях "Лучшая идея", "Лучший режиссер", "Лучшая актриса". По словам Ивана, идея пришла за два дня до фестиваля. Главная героиня 33 лет изображает из себя умершую, издевается над родными, потому что мама не выделила ей деньги на путешествие.

"Мы хотели сделать фильм, который бы влиял на людей. Для меня это история про инфантилизм, который превалирует над обществом в XXI веке. Хотелось посмеяться над этим, чтобы некоторые люди, узнав в этом себя, задумались и решили взять ответственность на себя", – говорит исполнительница главной роли, актриса из Москвы Анна Ещенко-Копытова.

На закрытии проекта "Снять за 72 часа" также определили лучших звукорежиссера, оператора, лучший сценарий и отметили работы участников в других номинациях.

Фестиваль прошел в Тюмени в четвертый раз. "Мы с командой создаем киномонополию. У приезжающих к нам ребят есть возможность протестировать настоящую модель киноиндустрии. Они образовывают команды, защищают идеи, получают финансирование, на которое могут реализовать проекты. В этом году отказались от номинации "Документальное кино", потому что участникам нравится снимать игровое. Ее заменили на номинацию " Лучшая идея"", – рассказала организатор "Снять за 72 часа" Маргарита Посадских.

Напомним, всего около 500 заявок из 48 городов поступило на тюменский фестиваль короткого метра. Для участия отобрали 150 кинематографистов. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, на его проведение было направлено более 1 млн 919 тыс. рублей.

Инна Пахомова