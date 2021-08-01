Тюменцы нарисуют открытки в память о Владиславе Крапивине

Фото: музейный комплекс им. И.Я. Словцова во ВКонтакте (архив) Фото: музейный комплекс им. И.Я. Словцова во ВКонтакте (архив)

Жителей Тюмени приглашают принять участие в акции "Крапивинская открытка". Творческий марафон запускают специалисты Литературно-краеведческого центра. Акция начнется 1 сентября и завершится 14 октября.

"Думаем, что в акции поучаствуют ребята от 7 до 15 лет, но могут быть и исключения. В прошлом году мы проводили акцию "Крапивинские кораблики", и в ней участвовали в том числе и взрослые люди, которые приносили работы отмечая, что хоть они не дети, но любят Крапивина, поскольку выросли на нем, – рассказала специалист центра Елена Киселева.

На открытке следует указать имя, фамилию, возраст, школу или творческую студию. Работу можно принести в учреждение лично по адресу ул. Первомайская, 14, направить ее почтой или же по электронному адресу citylib-litkrc@yandex.ru. В акции могут поучаствовать ребята не только из Тюмени, но и из других городов Тюменской области.

Все работы будут размещаться на одноименной выставке, а также на страницах "Литературное крыло" и "Литературный лицей" в соцсети "Контакте, пишет "Тюменская область сегодня".