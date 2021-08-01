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Лекции и мастер-классы по копирайтингу и сторисмейкингу пройдут в Тюмени 1 сентября

Общество, 11:36 28 августа 2021

Фото: Мультицентр «Моя территория» Тюмень.

Тюменцев приглашают на лекции и мастер-классы по копирайтингу, сторисмейкингу, скетчингу и диджеингу. Событие приурочено ко Дню знаний и состоится в мультицентре "Моя территория".

"Мы решили создать альтернативу обычным школьным занятиям и провести их на современный лад. Вместо урока литературы участников события научат писать продающие тексты в социальных сетях, альтернативой изобразительному искусству станут скетчи, а музыке — создание уникальных треков. Такой формат позволит найти общий язык с молодежью и даст понимание, что процесс обучения вовсе не скучный. Также на предстоящем событии мы презентуем линейку ивентов, которую запланировали на осень", - поделилась руководитель мультицентра "Моя территория" Ирина Мустыгина.

Для участников подготовили насыщенную образовательную программу —эксперты в направлениях копирайтинга, сторисмейкинга, скетчинга и диджеинга научат создавать продающие тексты, снимать и оформлять сторис, рисовать скетчи и миксовать треки. Между занятиями предусмотрены также интерактивные перемены, пишет "АиФ - Западаня Сибирь".

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