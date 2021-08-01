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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Спасатели в Тюмени соревновались в маневрировании на пожарных машинах

Общество, 11:57 28 августа 2021

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Сотрудники тюменской специализированной пожарно-спасательной части стали лучшими в скоростном маневрировании на пожарных машинах. Соревнования "Трасса-01" прошли 27 августа, сообщает МЧС России по Тюменской области.

На автодроме автошколы Всероссийского общества автомобилистов соревновались шесть команд. Участники демонстрировали внимательность, быстроту реакции, навыки безопасного вождения и умение мгновенно принимать правильные решения.

Второе место заняли пожарные из Ялуторовска, тюменские огнеборцы из 32-го пожарно-спасательного отряда на третьем месте. Победитель и призеры "Трассы-01" награждены кубком и почетными грамотами.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , соревнования

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