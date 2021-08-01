  • 28 августа 202128.08.2021суббота
  • USD73,9866
    EUR87,0304
  • В Тюмени 12..14 С 3 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Юные голышмановцы могут поступить в школу искусств имени Леонида Шарохи

Общество, 18:39 28 августа 2021

Фото: culture.gov.ru

115 воспитанников примет Голышмановская школа искусств имени Леонида Шарохи в новом учебном году. Детям в возрасте от 6 до 8 лет предлагают осваивать народные инструменты, фортепиано, духовые и ударные инструменты, хореографическое творчество.

"Уже в первом классе у наших воспитанников, занимающихся по любой программе, будет шесть часов нагрузки. С каждым годом количество учебных часов только увеличится. К этому должны быть готовы и дети, и родители. Сразу стоит понять, что это не кружок - это школа. Здесь тоже нужно ходить на уроки, выполнять домашние задания, заниматься дополнительно", рассказала заместитель директора ДШИ Ирина Климова.

Всего в Голышмановской школе искусств занимаются больше 500 детей, пишет "Мегатюмень".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:39 28.08.2021Юные голышмановцы могут поступить в школу искусств имени Леонида Шарохи
18:00 28.08.202129 августа - события дня
17:38 28.08.2021Пенсионеры из Ярково возродили народное ремесло
17:05 28.08.2021Маршрут №28 изменит схему движения в сентябре