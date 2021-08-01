Юные голышмановцы могут поступить в школу искусств имени Леонида Шарохи

Фото: culture.gov.ru Фото: culture.gov.ru

115 воспитанников примет Голышмановская школа искусств имени Леонида Шарохи в новом учебном году. Детям в возрасте от 6 до 8 лет предлагают осваивать народные инструменты, фортепиано, духовые и ударные инструменты, хореографическое творчество.

"Уже в первом классе у наших воспитанников, занимающихся по любой программе, будет шесть часов нагрузки. С каждым годом количество учебных часов только увеличится. К этому должны быть готовы и дети, и родители. Сразу стоит понять, что это не кружок - это школа. Здесь тоже нужно ходить на уроки, выполнять домашние задания, заниматься дополнительно", рассказала заместитель директора ДШИ Ирина Климова.

Всего в Голышмановской школе искусств занимаются больше 500 детей, пишет "Мегатюмень".