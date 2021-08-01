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Тюменцы примут участие в гастрольном туре Студвесны

Общество, 14:13 28 августа 2021

Российский союз молодежи | Фото: Российский союз молодежи

Участие в первом гастрольном туре Студвесны примут тюменские студенты из вокального ансамбля "Мята". Премьера состоится в Казани 29 августа. 100 лучших участников фестиваля представят концертное шоу, посвященное Году науки и технологий в пяти регионах России, сообщает "Российский союз молодежи".

После премьеры в Казаниучастники отправятся в Ульяновск, Самару и Ставрополь. Завершится тур в Судаке на фестивале "Таврида.АРТ" в начале сентября. Участниками концертной программы станут победители Российской студенческой весны -2021, представители Алтайского края, Москвы, Курской, Тюменской, Магаданской, Кемеровской и других областей.

Тюмень представит многократный победитель и обладатель Гран-при областного фестиваля "Студенческая весна", лауреат первой степени всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна - 2021" вокальный ансамбль "Мята". Творческий коллектив является постоянным участником различных областных мероприятий.

Всего студенты представят семь творческий направлений: театральное, танцевальное, инструментальное, вокальное, фото, видео и новое конкурсное направление 2021 года – научный слэм.

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# Студенческая весна

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