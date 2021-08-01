Команда Центрального военного округа победила в этапе "Инженерная формула" АрМИ-2021

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Команда Центрального военного округа стала победителем международного этапа АрМИ-2021 "Инженерная формула" 28 августа. Об этом сообщает оперативный штаб Тюменской области.

Команда ЦВО, представляющая Российскую Федерацию на международном этапе АрМИ-2021 "Инженерная формула", победила в финале конкурса, завершившегося на полигоне Андреевский.

Серебряный призер - команда из Республики Узбекистан. Бронза у команды из Белоруссии. Команда Египта финишировала на четвертой позиции.

Напомним, что Армейские международные игры-2021 проходят с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.