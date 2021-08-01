Якутия благодарит Тюменскую область за помощь в тушении лесных пожаров

Телевизионная вышка в Якутске окрасилась цветами флага Тюменской области - белый, синий, зеленый и красный 29 августа в знак благодарности за помощь в тушении лесных пожаров.

Акция благодарности огнеборцам стартовала с 18 августа в честь пожарных, военных и добровольцев из 16 регионов страны, сообщает официальный информационный портал Республики Саха (Якутия).

Ранее телевышка загоралась в честь бойцов Минообороны РФ, МЧС России, Рослехоза и Авиалесоохраны, специалистов из Забайкальского края, Республики Бурятия, Амурской области, Еврейской автономной области, Республики Алтай, Новосибирской и Томской областей.

Вечером 30 августа вышка окрасится в цвета флага Ханты-Мансийского автономного округа, 31 августа - Республики Тыва, 1 сентября - Архангельской области, 2 сентября - Республики Карелия, 3 сентября - Мурманской области, 4 сентября - Приморского края, 5 сентября - Хабаровского края, 6 сентября - Свердловской области.