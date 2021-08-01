ФК "Тюмень" одержал крупную победу над клубом из Миасса

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Футболисты "Тюмени" одержали крупную победу в домашнем матче ОЛИМП-Первенства России среди команд клубов II дивизиона ФНЛ. Со счетом 8:1 они обыграли "Торпедо" из Миасса, сообщает пресс-служба клуба.

За первые полчаса в воротах бывшего вратаря "Тюмени" Глеба Ефимова мяч побывал четырежды – дубль сделал Владислав Тюрин, по разу отличились Данил Карпов и Павел Шадрин. На 34 минуте счет вырос до 5:0 – пенальти реализовал Антон Кобялко, для которого этот матч стал дебютным в форме "Тюмени".

На 52-й минуте Дмитрий Кузьмин сократил отставание уральцев. Далее сибиряки забили еще трижды. Дубль всего через две минуты после выхода на поле оформил Артем Третьяков. До двух число своих голов довел и Карпов.

Следующий матч первенства тюменцы проведут 6 сентября – в гостях они сыграют с "Оренбургом-2".