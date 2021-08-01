Пятиразовое питание и здоровый сон: школьникам необходимо соблюдать режим

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Режим питания и сна, двигательная активность, правильно организованное рабочее место важны для здоровья ребенка. Рекомендации по организации режима дня для школьников в преддверии нового учебного года дает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Соблюдение режима питания. Школьнику требуется пять приемов пищи в сутки в зависимости от нагрузки, через 4-5 часов. Завтрак дома - в 7 часов 30 минут – 8 часов. Горячий завтрак в школе - в 11 часов – 11 часов 30 минут. Обед в школе -в 12 часов 30 минут -13 часов или дома 14 часов – 14 часов 30 минут. Полдник 16 часов 30 минут – 17 часов. Ужин 19 часов – 19 часов 30 минут.

Завтрак должен содержать достаточное количество калорий для покрытия предстоящих энергозатрат и быть плотным, обязательно должен включать горячее блюдо.

Обед состоит из трех или четырех блюд, обязательно включает в себя горячее первое блюдо – суп.

Полдник бывает легким и включает молоко или кисломолочный напиток и булочку, которые изредка можно заменить мучным блюдом, а также кондитерскими изделиями.

Ужин - следует использовать примерно такие же блюда, как и на завтрак, исключая только мясные и рыбные продукты, так как богатая белком пища возбуждающе действует на нервную систему ребенка и медленно переваривается. Предпочтительны разнообразные запеканки.

Здоровый сон - школьникам показано увеличивать обычную продолжительность сна примерно на час на время экзаменов, перед контрольными работами и при напряженной умственной деятельности.

Следует ложиться спать и вставать в одно и то же время. Не стоит даже на время дистанционного обучения сдвигать привычные часы сна. Ограничивать после 19 часов эмоциональные нагрузки.

Примерные нормы ночного сна для школьников: в 1–4 классе — 10–10,5 часов, в 5–7 классе — 10,5 часов, в 6–9 классе — 9–9,5 часов, в 10–11 классе — 8–9 часов.

Рабочее место школьника ощутимо влияет на успеваемость и здоровье ребенка. Стол должен стоять так, чтобы дневной свет падал слева, если ребенок — левша, то наоборот. Аналогично должно быть налажено полноценное искусственное освещение. Свет настольной лампы не должен бить в глаза.

Оптимальное соотношение высоты стола и стула: сидя прямо, опершись локтем о стол и подняв предплечье вертикально, ребенок должен доставать кончиками пальцев до наружного угла глаза. Для этого бывает достаточно отрегулировать высоту стула. Ноги при правильной посадке должны упираться в пол или подставку.

Правильно подобранная мебель — один из важных факторов предупреждения нарушений осанки. Контроль соответствия мебели росту ребенка следует проводить не реже двух раз в год.