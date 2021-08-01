Карбоновый полигон даст старт новым образовательным проектам в Тюменской области, считают эксперты

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Создание на территории Тюменской области карбонового полигона откроет новые возможности для образования студентов и школьников. Об этом на брифинге, посвященном открытию карбонового полигона в Тюменской области, заявил глава региона Александр Моор.

"Мы заинтересованы в том, чтобы молодые, талантливые, перспективные люди могли получить в Тюменской области качественное образование и применить полученные знания на практике", - отметил губернатор.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Современные школьники проявляют интерес к экологии, к проблемам изменения климата. Важно дать ребятам возможность погрузиться в тему, считает помощник президента России Андрей Фурсенко.

"Мы общаемся с ребятами, с педагогами на августовских педсоветах и интерес к экологии у школьников высок. Здорово, что сегодня, открывая карбоновый полигон, мы говорим не столько о науке, сколько об образовании и о том, каким образом самых маленьких ребят и весьма взрослых людей вовлекать в этот проект. Еще один момент - ребята сегодня понимают, что один из вопросов, который им предстоит решить в будущем, это проблема окружающего мира, экологии, среды и климата", - подчеркнул Фурсенко.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По словам ректора Тюменского госуниверситета Ивана Романчука, в государственном "карбоновом проекте" университет становится научно-методическим и образовательным центром подготовки кадров для всей России.

"Мы планируем запустить новые программы магистратуры, которые будут направлены на подготовку практиков и исследователей мирового класса для решения задач сокращения выбросов климатических активных газов в атмосферу с использованием "зеленых" технологий. Кроме того, несмотря на высокий уровень собственной наукоемкости в вопросах экологии, биологии и климата, наш вуз продолжит сотрудничество с вузами Финляндии, Норвегии, Германии, США", - отметил он.

Напомним, карбоновый полигон в Тюменской области был открыт 30 августа на биостанции ТюмГУ на озере Кучак. Он позволит отработать комплекс научных и технологических решений для создания системы достоверного учета поглощения и выбросов парниковых газов. В перспективе подобные площадки появятся в окрестностях Тобольска, а также в Югре и на Ямале.

Любовь Голышева