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Подарочный хамон из Словении не пропустили тюменские таможенники

Общество, 14:05 31 августа 2021

Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

Жительница Сургута не смогла получить в подарок присланный хамон из Словении, сообщает Тюменская таможня.

Кусок мяса весом 6,5 кг в Россию международным почтовым отправлением ей выслал друг в качестве подарка. В соответствии с действующим законодательством, ввоз продукции весом более 5 кг без соответствующих разрешительных документов не допускается.

"У заграничного продукта отсутствовали необходимые при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза документы: специальное разрешение на ввоз и ветеринарный сертификат страны отправления. Принято решение о запрете выпуска товара для личного пользования", - рассказал начальник Сургутского таможенного поста Игорь Галузин.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, назначен штраф в размере 1 тыс. рублей.

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# Тюменская таможня

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