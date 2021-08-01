Подарочный хамон из Словении не пропустили тюменские таможенники

| Фото: Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

Жительница Сургута не смогла получить в подарок присланный хамон из Словении, сообщает Тюменская таможня.

Кусок мяса весом 6,5 кг в Россию международным почтовым отправлением ей выслал друг в качестве подарка. В соответствии с действующим законодательством, ввоз продукции весом более 5 кг без соответствующих разрешительных документов не допускается.

"У заграничного продукта отсутствовали необходимые при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза документы: специальное разрешение на ввоз и ветеринарный сертификат страны отправления. Принято решение о запрете выпуска товара для личного пользования", - рассказал начальник Сургутского таможенного поста Игорь Галузин.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, назначен штраф в размере 1 тыс. рублей.