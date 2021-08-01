В Тюмени заказчик и убийца владельца автозаправки получили более 26 лет заключения на двоих

Тюменский областной суд Тюменский областной суд

Двоих мужчин, обвиняемых в убийстве тюменского предпринимателя Сергея Княжева, осудили в Тюмени, сообщает областной суд.

Убийство совершил житель Югры Игорь Кузьмин, а заказали его Сергей Хомич и Эдуард Ермишкин, который был задержан ранее. Чтобы получить минимальный срок он заключил сделку со следствием. Впоследствии он был осужден к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Тюменский областной суд Тюменский областной суд

Суд назначил Сергею Хомичу 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а Игорю Кузьмину- 16 лет 6 месяцев лишения свободы с аналогичным режимом содержания. Суд взыскал с них 3 млн рублей морального вреда в пользу несовершеннолетних детей Сергея Княжева.

Владельца заправки "Валерия и К" Сергея Княжева застрелили 8 октября 2015 года в Тюмени у офиса АЗС в районе улиц Северная и 50 лет Октября. Убив Княжева и ранив его партнера, наемный убийца скрылся с места преступления. Однако оперативники вычислили его и задержали через пять лет.