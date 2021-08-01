Знак отличия появился у талантливых детей Тюменской области

| Фото: департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Тюменской области | Фото: департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Тюменской области

Тюменка Мария Киселева победила в областном конкурсе по созданию знака отличия базы данных талантливых детей и молодежи региона.

Всего участниками конкурса стали более 20 ребят от 11 лет и старше, которые предоставили свои эскизы организаторам, сообщает региональный департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике.

Знак 12-летней Марии Киселевой является символом объединения всех направлений развития талантливых детей – науки, искусства и спорта. Первое символизирует эмблема атома, второе – скрипичного ключа, а третье – изображение бегущего спортсмена. Сейчас работа победителя передана в руки профессиональных дизайнеров для дальнейшего совершенствования.

Напомним, региональная база данных талантливых детей и молодежи насчитывает 5 тыс. 358 ребят, в текущем году ее пополнили 1 тыс. 132 человека.