Школьникам Тюменской области доступны экскурсии на мусоросортировочные заводы

| Фото: Тюменское экологическое объединение | Фото: Тюменское экологическое объединение

С предприятиями по обработке отходов знакомятся школьники 7-18 лет в проекте Тюменского экологического объединения. В ходе посещения мусоросортировочных заводов и интерактивной беседы дети на конкретных примерах знакомятся с промышленной сортировкой отходов, узнают, что такое экологический след, обсуждают экопривычки и их пользу для окружающей среды, сообщает предприятие.

С 2019 года в экскурсионных программах приняли участие более 1 тыс. человек.

"В этом году мы обратимся в областной департамент образования с просьбой оказать помощь в реализации идеи. Проект долгосрочный. На начальном этапе мы ждем детей из Тюмени, Ишима и Тобольска, но с удовольствием организуем визиты для ребят из учебных заведений небольших населенных пунктов", - отметила первый заместитель руководителя ООО "ТЭО" Светлана Петренко.

Ознакомиться с порядком организации и проведения ознакомительных визитов на мусоросортировочные заводы можно на официальном сайте компании.