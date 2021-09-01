Первокурсникам ТюмГУ устроят фотокросс, квиз и химическое шоу

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Ориентационная неделя для первокурсников стартует в ТюмГУ с 1 сентября.

Фестиваль знаний ТюмГУ, фотокросс, химическое шоу, арт-терапия, квизы, викторины, мастер-классы и другие интересные активности пройдут в этот день, управление стратегических коммуникаций вуза.

2 сентября первокурсники встретятся в учебных институтах с преподавателями, администрацией, однокурсниками.

3 сентября – день CORE. Студентам предстоит выбрать математику, которую они будут изучать в ближайшем семестре.

5 сентября состоится форум смелых UTMN FEST.