ТюмГУ упрочил свои позиции в международном рейтинге "Три миссии университета"

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Тюменский государственный университет входит в интервальную группу 1001-1100 в мировом рейтинге "Три миссии университета". Среди российских вузов он находится в интервальной группе 39-46, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Результаты пятого выпуска Московского международного рейтинга "Три миссии университета" представлены на открытом заседании Совета Российского союза ректоров. В этом году количество вузов в рейтинге увеличилось с 1 тыс. 500 до 1 тыс. 650. В список лучших вошли высшие учебные заведения из 97 стран мира, в том числе 112 российских университетов.

Московский международный рейтинг вузов – принципиально новый академический рейтинг, который впервые оценивает все три ключевые миссии университета: образование, науку и взаимодействие с обществом.

Методология рейтинга прошла масштабное общественное обсуждение, в котором приняли участие более 100 университетов. В состав экспертов входят представители разных стран мира. Для составления рейтинга используются объективные критерии, опирающиеся на официальные данные, а также на данные авторитетных международных провайдеров информации.