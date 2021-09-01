Тюменским школьникам советуют использовать антисептические салфетки и чаще мыть руки
Иметь в портфеле антисептические салфетки и использовать их для обработки рук по приходу в школу советуют школьникам эксперты управления Роспотребнадзора по Тюменской области с начала нового учебного года для профилактики заболеваний.
Антисептической салфеткой рекомендуется протереть рабочее место перед началом уроков, а также компьютерную технику, мышку и клавиатуру.
Важно мыть руки с мылом под теплой проточной водой после каждого посещения туалета, перед и после еды, после занятий физкультурой. Суммарно время мытья рук должно составлять не менее 30 секунд.
Ребятам напоминают об измерении температуры тела при входе в школу. Это сделают сотрудники с помощью бесконтактного термометра. Если температура будет выше 37 градусов, школьнику окажут медицинскую помощь. При чихании, кашле следует прикрывать нос и рот одноразовыми салфетками или локтевым сгибом руки.
В период пандемии все занятия, за исключением физики, химии, трудового обучения, физической культуры, иностранного языка и информатики, проходят в специально закрепленном за каждым классом кабинете, это одна из значимых мер профилактики, подчеркивают эксперты.
Классы без детей рекомендуют проветривать. Во время урока делать физкультминутки.
Специалисты напоминают о необходимости своевременного приема пищи. Горячее и здоровое питание в школе – залог хорошего самочувствия и настроения, гармоничного роста и развития, стойкого иммунитета.