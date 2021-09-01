Тюменским школьникам советуют использовать антисептические салфетки и чаще мыть руки

| Фото: департамент образования Тюменской области" ВКонтакте | Фото: департамент образования Тюменской области" ВКонтакте

Иметь в портфеле антисептические салфетки и использовать их для обработки рук по приходу в школу советуют школьникам эксперты управления Роспотребнадзора по Тюменской области с начала нового учебного года для профилактики заболеваний.

Антисептической салфеткой рекомендуется протереть рабочее место перед началом уроков, а также компьютерную технику, мышку и клавиатуру.

Важно мыть руки с мылом под теплой проточной водой после каждого посещения туалета, перед и после еды, после занятий физкультурой. Суммарно время мытья рук должно составлять не менее 30 секунд.

Ребятам напоминают об измерении температуры тела при входе в школу. Это сделают сотрудники с помощью бесконтактного термометра. Если температура будет выше 37 градусов, школьнику окажут медицинскую помощь. При чихании, кашле следует прикрывать нос и рот одноразовыми салфетками или локтевым сгибом руки.

В период пандемии все занятия, за исключением физики, химии, трудового обучения, физической культуры, иностранного языка и информатики, проходят в специально закрепленном за каждым классом кабинете, это одна из значимых мер профилактики, подчеркивают эксперты.

Классы без детей рекомендуют проветривать. Во время урока делать физкультминутки.

Специалисты напоминают о необходимости своевременного приема пищи. Горячее и здоровое питание в школе – залог хорошего самочувствия и настроения, гармоничного роста и развития, стойкого иммунитета.