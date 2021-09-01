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В Тюменском районе набирают охотников для поисков Алексея Черепанова

Происшествия, 11:25 01 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Людей, разбирающихся в охоте, просят помочь в поисках 41-летнего Алексея Черепанова, пропавшего в районе дер. Железный Перебор в Тюменском районе. Мужчину ищут уже третью неделю.

"В этой местности есть дикие звери. Будет объявлен набор людей, у которых есть опыт охоты. Необходимы люди, которые хорошо знают леса, ориентируются в пространстве", — рассказали в поисковом отряде "ТюменьРегионСпас".

Напомним, 16 августа Алексей Черепанов отправился за грибами и пропал. Спасатели использовали квадрокоптеры, но не результата не было. Добровольцы прочесали лес на квадроциклах и мотоциклах. В районе дер. Железный Перебор была обнаружена машина пропавшего.

Желающие помочь могут обращаться в сообщество во ВКонтакте.

Инна Пахомова

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# добровольцы , поиски

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