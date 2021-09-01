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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Четыре лесных и два ландшафтных пожара ликвидировали в Тюменской области за сутки

Происшествия, 11:14 01 сентября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Четыре лесных пожара на площади 8,2 га и два ландшафтных на площади 17,9 га ликвидировали за сутки в Тюменской области. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Возникли за прошедшие сутки два лесных пожара на площади 2,6 га и два ландшафтных на площади 17,9 га.

В настоящее время на территории области действуют пять лесных и один ландшафтный пожар.

Напомним, что в Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим.

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# ландшафтные пожары , лесные пожары , пожароопасный сезон

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