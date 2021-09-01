Четыре лесных и два ландшафтных пожара ликвидировали в Тюменской области за сутки
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Четыре лесных пожара на площади 8,2 га и два ландшафтных на площади 17,9 га ликвидировали за сутки в Тюменской области. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Возникли за прошедшие сутки два лесных пожара на площади 2,6 га и два ландшафтных на площади 17,9 га.
В настоящее время на территории области действуют пять лесных и один ландшафтный пожар.
Напомним, что в Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим.