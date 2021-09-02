В Тюмени пройдет финальный книгообменник

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Традиционный книжный обменник состоится возле Благотворительного фонда развития города Тюмени (ул. Малыгина, 51) 4 сентября. Обменник пройдет с 12 до 15 часов, в этом сезоне он станет финальным.

Горожане могут принести и обменять интересную художественную и научно-популярную литературу. Плата за вход — 10 рублей, деньги направят на благотворительность. Для детей вход бесплатный.

Организаторы обменника обеспечат необходимые меры предосторожности: гостям предложат одноразовые перчатки, на входе установят санитайзер.