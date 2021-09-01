Тюменца с мефедроном задержала полиция

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в хранении наркотиков задержали полицейские в Тюмени, сообщает региональное УМВД.

Сотрудники полиции остановили на улице для проверки документов 35-летнего местного жителя. Во время беседы со стражами правопорядка мужчина заметно нервничал. При досмотре у тюменца него был изъят сверток с мефедроном общей массой около 0,40 гр.

В отделе полиции, куда задержанного доставили для дальнейшего выяснения обстоятельств, он признался, что хранил наркотик для личного пользования.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.