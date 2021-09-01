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Владислав Тюрин признан самым полезным игроком "Тюмени" в матче против футболистов из Миасса

Спорт, 17:53 01 сентября 2021

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Лучшим игроком ФК "Тюмень" в матче против миасского "Торпедо" (8:1) признан 21-летний полузащитник Владислав Тюрин. Таковы данные статистиков из компании InStat, сообщает пресс-служба клуба.

Индекс полезности Владислава Тюрина составил 366 баллов. Он чаще всех (пять раз) бил по воротам соперников. Два удара завершились взятиями ворот. Также на счету Владислава две голевые передачи.

Второе место у еще одного полузащитника "Тюмени" Павла Шадрина (328), сделавшего восемь ключевых передач. Три из них стали голевыми. Забил Павел и сам.

Третьим стал 22-летний форвард сибиряков Данил Карпов (309), оба удара которого завершились голами.

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