В Тюмень впервые доставили пациента на вертолете малой авиации

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Первого пациента доставили из Заводоуковска в Тюмень на площадку у Областной клинической больницы № 2 на вертолете малой авиации. Транспортировка состоялась 1 сентября, сообщает областной департамент здравоохранения.

Мужчине с посттравматическими осложнениями для специализированной медицинской помощи потребовался перевод из областной больницы № 12 Заводоуковска в ОКБ № 2. Тяжесть состояния больного обусловлена политравмой.

Пациента перевозили в сопровождении бригады Тюменского центра медицины катастроф ОКБ № 1, в состав которой входит медицинская сестра и врач-анестезиолог-реаниматолог. На площадке ОКБ № 2 борт встретил автомобиль скорой помощи, пациента транспортировали в приемное отделение для диагностики, после чего мужчину переведут в профильное отделение. Вся процедура перевозки мужчины из одной клиники в другую заняла менее двух часов.

По словам главного врача ОКБ № 2 Романа Паськова, вертолетная площадка позволяет эвакуировать пациентов в хирургический стационар в короткое время.

"Очень важный этап развития оказания специализированной медицинской помощи – возможность быстрым способом доставить пациента на территорию многопрофильного стационара ОКБ № 2. Здесь мы можем оказывать высококвалифицированную помощь пациентам с самыми сложными травмами, повреждениями, когда в состав бригады входят анестезиологи, хирурги, травматологи и нейрохирурги, а также в наличии необходимое лечебно-диагностическое оборудование высочайшего класса", - отметил Паськов.

Напомним, в январе 2021 года в Областной клинической больнице № 2 в рамках национального проекта "Здравоохранение" за счет средств регионального бюджета ввели в эксплуатацию посадочную площадку. Она способна круглосуточно принимать воздушные судна, уровень шума которых допустим для посадки в черте города.

"До настоящего времени пациентов перевозили вертолетом Ми-8, который базируется в Тобольске. Сегодня впервые мы использовали воздушное судно меньшего размера. Такая модель вертолета подходит для полетов на небольшие расстояния, его можно быстро подготовить, поднять в воздух и посадить на площадку в черте города", - прокомментировал и. о. директора ТЦМК ОКБ № 1 Юрий Волков.