Два новых центра культурного развития в Тюменской области построили в 2021 году

| Фото: с личного аккаунта Елены Майер с Instagram | Фото: с личного аккаунта Елены Майер с Instagram

Занятия в новом Центре культурного развития "Родник" в п. Московский в Тюменском районе начнутся в сентябре. Центр был построен с опережением срока, сообщает региональный департамент культуры.

Напомним, центр был открыт 5 июля. Общая площадь объекта - 6 тыс. кв. метров. Зал рассчитан на 500 посадочных мест, имеются кабинеты для занятия керамическим и гончарным мастерством, современный хореографический зал, кабинеты вокально-инструментального ансамбля и вокально-хоровой студии. Предусмотрены отдельные помещения для театрального искусства и декоративно-прикладного творчества.

На сентябрь запланировано торжественное открытие Центра культурного развития В Ишиме. Он оснащен концертным залом на 500 посадочных мест и помещениями для организации творческой деятельности.

Оба объекта созданы в рамках реализации национального проекта "Культура".