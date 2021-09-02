  • 2 сентября 20212.09.2021четверг
  • В Тюмени 18..20 С 6 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Два новых центра культурного развития в Тюменской области построили в 2021 году

Общество, 15:07 02 сентября 2021

с личного аккаунта Елены Майер с Instagram | Фото: с личного аккаунта Елены Майер с Instagram

Занятия в новом Центре культурного развития "Родник" в п. Московский в Тюменском районе начнутся в сентябре. Центр был построен с опережением срока, сообщает региональный департамент культуры.

Напомним, центр был открыт 5 июля. Общая площадь объекта - 6 тыс. кв. метров. Зал рассчитан на 500 посадочных мест, имеются кабинеты для занятия керамическим и гончарным мастерством, современный хореографический зал, кабинеты вокально-инструментального ансамбля и вокально-хоровой студии. Предусмотрены отдельные помещения для театрального искусства и декоративно-прикладного творчества.

На сентябрь запланировано торжественное открытие Центра культурного развития В Ишиме. Он оснащен концертным залом на 500 посадочных мест и помещениями для организации творческой деятельности.

Оба объекта созданы в рамках реализации национального проекта "Культура".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# культура , национальный проект Культура , центр культуры

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:52 02.09.2021В Ишиме вандалы сломали тую у нового Дворца культуры
15:47 02.09.2021Тюменский врач рассказала о настоящих и мнимых противопоказаниях к вакцинации
15:19 02.09.2021О связи цифровой реальности и городского пространства расскажет тюменский спецпроект 6-й Уральской биеннале
15:07 02.09.2021Два новых центра культурного развития в Тюменской области построили в 2021 году