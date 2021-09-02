На раскопках Тарханского острога тюменские археологи обнаружили наконечники стрел и пули для ружей XVII века

Фото Татьяны Рафиковой Фото Татьяны Рафиковой

Предметы быта и фрагменты оружия прошлых времен нашли историки при археологических раскопках на территории Тарханского острога — памятника археологии XIV–XVII веков в Ярковском районе. Об этом рассказала руководитель раскопок, старший научный сотрудник Тюменского научного центра Сибирского отделения РАН Татьяна Рафикова.

"Тарханский острог был выбран для раскопок, потому что это одно из первых русских поселений в Сибири. И, что немаловажно, он не испорчен застройкой XIX — XXI веков. Это большая редкость, — говорит Татьяна Рафикова. — Находки различны, есть и предметы быта, и наконечники стрел, и пули для ружей, относящиеся к XVII веку".

Работы на территории Тарханского острога начались 26 июля и завершились 20 августа, в них участвовали археологи, студенты старших курсов исторического факультета, специализирующиеся на археологии, сотрудник музея — всего девять человек.

Фото Татьяны Рафиковой Фото Татьяны Рафиковой

Раскопки организовал доктор исторических наук, главный научный сотрудник Тюменского научного центра СО РАН Виктор Зах. Археолог искал этот памятник два года, для этого ему пришлось сопоставить множество исторических карт и документов. Специалисты готовы исследовать памятник археологии дальше.

По сведениям из издания "Летопись сибирских городов", Тарханский острог — это поселение, основанное на реке Тобол в 1628 году, недалеко от впадения в него реки Туры. В наши дни это территория в окрестностях села Карбаны Ярковского района.

Тарханский острог представлял собой крепость с деревянным частоколом двумя башнями. В 1640 году острог выдержал месячную осаду орды сибирского царевича Девлет-Гирея. В 1641 в остроге укрылись остатки отряда тобольского сына боярского Д. Аршинского. В 1689 году калмыки взяли острог штурмом и сожгли, а в 1696-м тобольский сын боярский И. Г. Панютин заново отстроил его неподалеку от прежнего места.

Изначально в остроге проживали казаки-годовальщики, которых присылали из Тюмени. В середине XVIII века острог стал земледельческой слободой.

Влада Нерадовская