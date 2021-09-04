Где сидел Сталин и почему в Ишиме есть памятник журавлю, рассказали библиотекари

| Фото: Библиотеки города Ишима во ВКонтакте | Фото: Библиотеки города Ишима во ВКонтакте

Один год отмечает проект ишимских библиотекарей "Библиорепортаж: мой город". За это время вышло 11 серий, где коротко и интересно в формате онлайн жителям рассказали о памятниках и интересных местах города, их истории и легендах.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил автор проекта и его ведущий Юрий Ташланов.

По его словам, многие ишимцы не знают всех памятников города и не могут сказать, почему та или иная скульптурная композиция украшает Ишим.

"Серией репортажей решил донести до земляков яркие факты истории Ишима, расширить их и свой кругозор. В процессе подготовки и сам узнал много неожиданных и интересных подробностей", - подчеркнул он.

Оказывается, в 1903 году Сталин три дня сидел в пересыльной тюрьме Ишима по пути в туруханскую ссылку. А установленный позже бюст вождя после развенчания культа личности много лет пролежал спрятанным в земле.

На сайте можно посмотреть все выпуски и узнать, почему песочные часы "Журавушка" сменили место дислокации, где установлена скульптура богини здоровья Гигии и почему она появилась в Ишиме, услышать историю памятника павшим в восстании 1921 года.

"Надеюсь, что проект поможет показать привлекательность родного города, сохранить историческое культурное наследие и передать его новым поколениям ишимцев", - поделился Юрий Ташланов, который готовит к выпуску очередную 12 серию проекта.

Инна Кондрашкина