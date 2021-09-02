Тюменские инженеры создали оптокоптер для точечного удобрения растений

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Оптокоптер с функцией точечного распыления удобрений создали инженеры института X-BIO Тюменского государственного университета.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" инженер поисковой лаборатории "АгроБиоИТ" института X-BIO ТюмГУ университета Максим Ацапин, это беспилотный летательный аппарат мультиротерного типа, который в перспективе можно использовать в сельском хозяйстве для точечного орошения растений.

"Этот аппарат создан в лаборатории Тюменского госуниверситета, сейчас он дорабатывается. Мы взяли заводские комплектующие, но конструкция и компановка – это полностью наша разработка. Дрон уже прошел все испытания. Он способен поднимать до пяти литров жидкости. Расход удобрения в максимальном рабочем диапазоне составляет до двух литров в минуту", - рассказал он.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Максим Ацапин отметил, что в последнее время популярным становится точечное земледелие. Сначала с помощью специального оборудования сканируется все поле, чтобы понять, какие участки нуждаются в дополнительном питании полезными веществами. Затем орошаются отдельные участки, что позволяет сэкономить дорогостоящее удобрение.

"Если мы берем большие поля, то кажется, что удобнее использовать тракторы, как это происходит в классическом земледелии. Но сейчас разрабатываются высококонцентрированные удобрения, которые не нужно выливать в больших объемах. Достаточно капель, которые попадают на листву и уже по ней растекаются, тем самым обволакивая растение. Соответственно можно точечно, дозированно орошать именно те участки, на которых это необходимо", - пояснил специалист.

Он также добавил, что такая концепция не нова. Такие аппараты разрабатываются многими компаниями во всем мире. Тюменцам важно было попробовать свои силы и представить собственное решение.

Любовь Голышева