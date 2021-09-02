В Ишиме вандалы сломали тую у нового Дворца культуры
Тую у нового Дворца культуры в Ишиме сломала молодая девушка, которая прогуливалась по площади с молодым человеком. Хулиганскую выходку запечатлели камеры видеонаблюдения, сообщает администрация города.
На кадрах видно, как девушка неожиданно прервала разговор со своим спутником, подошла к газону и набросилась на дерево, которое не сразу, но все же сломалось.
Сейчас ведутся поиски нарушительницы, ей грозит наказание, которое будет зависеть от суммы нанесенного ущерба.
В социальных сетях ишимцы раскритиковали поступок девушки и выдвинули свои варианты наказания для нее, к примеру, заставить ее вместе с родителями высадить в городе 500 деревьев.
Напомним, Дворец культуры откроют в сентябре, а вечнозеленые туи высадили в августе 2021 года для благоустройства территории у культурного центра.
Видео: администрация Ишима во ВКонтакте
Инна Кондрашкина