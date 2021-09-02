В Ишиме вандалы сломали тую у нового Дворца культуры

| Фото: администрация Ишима во ВКонтакте | Фото: администрация Ишима во ВКонтакте

Тую у нового Дворца культуры в Ишиме сломала молодая девушка, которая прогуливалась по площади с молодым человеком. Хулиганскую выходку запечатлели камеры видеонаблюдения, сообщает администрация города.

На кадрах видно, как девушка неожиданно прервала разговор со своим спутником, подошла к газону и набросилась на дерево, которое не сразу, но все же сломалось.

Сейчас ведутся поиски нарушительницы, ей грозит наказание, которое будет зависеть от суммы нанесенного ущерба.

В социальных сетях ишимцы раскритиковали поступок девушки и выдвинули свои варианты наказания для нее, к примеру, заставить ее вместе с родителями высадить в городе 500 деревьев.

Напомним, Дворец культуры откроют в сентябре, а вечнозеленые туи высадили в августе 2021 года для благоустройства территории у культурного центра.

Видео: администрация Ишима во ВКонтакте

Инна Кондрашкина