На ярмарке в Тобольске можно будет купить мед, масло и сыр
| Фото: администрация Тобольска
Ярмарка "Сыр, масло, мед" пройдет на Базарной площади Тобольска 4 сентября, сообщает городская администрация.
Тоболякам и гостям города будет представлен широкий ассортимент меда и продукции пчеловодства, разнообразный сыр и масло товаропроизводителей Тюменской области. Также гости смогут приобрести астраханские арбузы. Продукцию можно будет продегустировать.
Ярмарка начнется в 12 часов и продлится пять часов.