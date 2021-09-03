На ярмарке в Тобольске можно будет купить мед, масло и сыр

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Ярмарка "Сыр, масло, мед" пройдет на Базарной площади Тобольска 4 сентября, сообщает городская администрация.

Тоболякам и гостям города будет представлен широкий ассортимент меда и продукции пчеловодства, разнообразный сыр и масло товаропроизводителей Тюменской области. Также гости смогут приобрести астраханские арбузы. Продукцию можно будет продегустировать.

Ярмарка начнется в 12 часов и продлится пять часов.