Хёльцель Норберт: влияние Тюменской области на климат континента огромное

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Влияние Западной Сибири на климат континента огромное. Это признают экологи, ученые не только России, но и Европы. Именно в Западной Сибири, в том числе на территории торфяных болот Тюменской области, перерабатывается 20% углеводородных выбросов. И в этом смысле тюменский регион имеет важное значение.

Такое мнение в интервью информационному агентству "Тюменская линия" высказал профессор, декан Института наук о Земле университета Монстера, директор климатического проекта "Sascha" Министерства науки и образования Германии Хёльцель Норберт.

Он подчеркнул важность контроля за выбросами CО2, осмысления того, как их минимизировать для торможения негативных влияний на климат. Хёльцель Норберт рассказал и о приоритетных задачах созданного в регионе карбонового полигона.

"Любые выбросы, будь то углекислый газ в результате пожаров или воздействия промышленных предприятий, сильно влияют на экологию, природа чувствительна. Поэтому открытие таких полигонов в России чрезвычайно важно. Цель их работы состоит в том, чтобы не только научно исследовать выбросы углекислого газа, но и в том, чтобы аккумулировать и использовать эти выбросы вторично на благо людей", - отметил он.

Хёльцель Норберт добавил, что в последние годы человечество ощущает на себе невероятную важность и первостепенность изменений климата. Это сухое и жаркое лето в Тюменской области, ливневые дожди и подтопления в Европе. Эти факты говорят сами за себя, что проблема изменения климата действительно первостепенная.

"Многие страны уже задумываются над тем, как минимизировать последствия негативного влияния человека на экологию. Активная работа ведется и в Тюменской области. Думаю, в ближайшее время правительства всех стран активизируются и будут заниматься этой проблемой со всей глубиной и серьезностью, с использованием всех научных возможностей, которыми мы располагаем", - подытожил он.

Любовь Голышева