В выходные тюменцам обещают до 27 градусов тепла

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Теплую погоду обещают синоптики в Тюмени в ближайшие выходные, 4 и 5 сентября.

По данным центра Фобос, 4 сентября в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность. Днем воздух прогреется до плюс 27 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до плюс 11, осадки маловероятны.

5 сентября ожидается переменная облачность. Дневная температура воздуха составит плюс 19 градусов, ночью похолодает до плюс 7.

Начало следующей недели будет прохладным и временами дождливым. 6 сентября воздух днем будет прогреваться до плюс 17 градусов, но уже 7 сентября похолодает до плюс 10 и пройдет дождь.

Любовь Голышева