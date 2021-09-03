В Тюмени высадили 240 кассет микса цветущей травы на крышах набережной

ООО «ИнтелРуф-Тюмень» ООО «ИнтелРуф-Тюмень»

240 кассет микса очиток – цветущей травы – высадили на крышах помещений диспетчерской и водонасосной станции в районе причала на набережной. Общая площадь составила 60 кв. метров. Тюмень стала первым городом в России, где применили компенсационное озеленение на кровле по ГОСТам, которые утвердили в 2020 году.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил руководитель проекта, предприниматель Станислав Реутов.

"Мы в течение двух лет вели эксперимент по озеленению кровель растениями, которые выживут в наших сибирских условиях. В итоге достигли того, чего хотели. Наша компания заключила договор с администрацией города и первым объектом для компенсационного озеленения станет набережная. Есть планы и на следующий год", - говорит Станислав.

Примечательно то, что травяной ковер на кровлях способен цвести по-разному: от желтого, салатного до багрового. Что будет иметь определенное сочетание с подсветкой моста Влюбленных.

Использование вечнозелёных растений – проект, который не несет экономической нагрузки на бюджет, считает предприниматель. Поливается трава разово во время посадки, затем все отдается на откуп дождю. Осадки скапливаются в специальном резервуаре. Полоть нужно только перед и после зимы.

Отметим, что ООО "ИнтелРуф-Тюмень", которая реализует проект компенсационного озеленения, уже работала на крыше 11 этажа в Екатеринбурге в 2016 году. С недавних пор компания стала резидентом Тюменского технопарка и готова внедрят проект в других городах Тюменской области, УФО.

Добавим, озеленению набережной Туры будет уделено большое внимание с 2022 года. По концепции наполнения объекта, которую разработало ООО "Архитектурно-инженерной группы ИСТ", газоны наполнят декоративными растениями. Всего более 50 видов кустарников, небольших деревьев, многолетних растений высадят на разных уровнях набережной.

Анжела Лебедева