"Бессмертный автополк" проехал по улицам Ишима

| Фото: администрация Ишима во ВКонтакте | Фото: администрация Ишима во ВКонтакте

Более 15 единиц техники приняло участие в акции "Бессмертный автополк" в Ишиме, приуроченной ко Дню окончания Второй мировой войны 2 сентября. Колонна стартовала от площади Коркина, проехала по центральной улице города до железнодорожного вокзала и обратно и финишировала на Соборной площади.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила директор объединения Ишимского городского культурного центра Елена Сергеева.

"Ехали в общем потоке, движение не перекрывали. Все было торжественно и красиво: оформленная мощная техника, военные марши. Горожане откликнулись на акцию: автомобилисты сигналили, пешеходы останавливались и махали руками. Люди соскучились по событиям", - отметила она.

В процессе возложили цветы у мемориалов возле школы № 1, на автоколонне 1319 и на Соборной площади. В акции участвовали представители городского совета ветеранов, администрации, автошкол города, воинской части, казачества, а также школьники, ветераны и юнармейцы.

В завершение мероприятия развернули двухсотметровую копию флага Победы.

Организаторы пояснили, что акция проходит ежегодно либо 22 июня, либо 2 сентября. В 2021 году в ней впервые приняли участие солдаты и техника 40-го Краснознаменного инженерно-саперного полка, который базируется в Ишиме.

Мероприятие без возрастных ограничений.

Инна Кондрашкина