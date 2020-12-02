В Ишиме инженерно-саперный полк приступил к учебе

| Фото: пресс-служба администрации Ишима | Фото: пресс-служба администрации Ишима

Солдаты 40-го Краснознаменного инженерно-саперного полка открыли зимний учебный сезон в Ишиме, сообщает городская администрация.

Полк сформирован в составе 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа в 2020 году. Он будет выполнять задачи с помощью самых современных средств инженерного вооружения.

Воинские части различных родов войск дислоцировались в Ишиме с 1927 года. Но в 2012 в результате реформ воинская часть опустела. И лишь в 2020 году в Ишим вновь вернулись солдаты.

"Военнослужащие вносили огромный вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи, в общественную жизнь города, ее безопасность. Уверен, что эти традиции возродятся, а сотрудничество между муниципалитетом и военнослужащими с каждым годом будет только укрепляться", - подчеркнул глава Ишима Федор Шишкин.