  • 2 декабря 20202.12.2020среда
  • В Тюмени -13..-15 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Ишиме инженерно-саперный полк приступил к учебе

Общество, 18:38 01 декабря 2020

пресс-служба администрации Ишима | Фото: пресс-служба администрации Ишима

Солдаты 40-го Краснознаменного инженерно-саперного полка открыли зимний учебный сезон в Ишиме, сообщает городская администрация.

Полк сформирован в составе 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа в 2020 году. Он будет выполнять задачи с помощью самых современных средств инженерного вооружения.

Воинские части различных родов войск дислоцировались в Ишиме с 1927 года. Но в 2012 в результате реформ воинская часть опустела. И лишь в 2020 году в Ишим вновь вернулись солдаты.

"Военнослужащие вносили огромный вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи, в общественную жизнь города, ее безопасность. Уверен, что эти традиции возродятся, а сотрудничество между муниципалитетом и военнослужащими с каждым годом будет только укрепляться", - подчеркнул глава Ишима Федор Шишкин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# военнослужащие , Ишим , полк

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:00 01.12.2020Тюменцы могут написать письмо российским футболистам
18:49 01.12.202047 елок установят в Тюмени накануне Нового года
18:38 01.12.2020В Ишиме инженерно-саперный полк приступил к учебе
18:27 01.12.2020Апельсины в маске: в тюменском детсаду прошел цитрусовый флешмоб