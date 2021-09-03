Для выпускников стартовал дополнительный период государственной итоговой аттестации

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Дополнительный период государственной итоговой аттестации (ГИА) для выпускников 9 и 11 классов пройдет 3-15 сентября, сообщает Рособрнадзор.

Сдать экзамены в эти сроки смогут выпускники, которые не прошли ГИА в основной и дополнительный (июльский) периоды и не получили аттестат. Выпускники 9 классов будут писать основной государственный экзамен (ОГЭ) или государственный выпускной экзамен (ГВЭ), для выпускников 11 классов пересдача предусмотрена только в формате ГВЭ.

3 сентября проходят ОГЭ, ГВЭ-9 и ГВЭ-11 по русскому языку, 6 сентября – ОГЭ, ГВЭ-9 и ГВЭ-11 по математике. 13 и 15 сентября в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по русскому языку и математике соответственно.