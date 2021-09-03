Во время игры "Правда или ложь" тюменцы узнают, что делать при захвате в заложники

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В игру "Правда или ложь", проведение которой приурочено ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, играют тюменцы на Цветном бульваре 3 августа.

Площадка открыта у арки. Принять участие могут все желающие. После игры всем выдают памятки, в которых расписаны действия при захвате заложников.

Участникам предстоит правильно разместить все утверждения на магнитной доске в два столбца "Правда" и "Ложь". Тем, кто полностью справится с заданием, вручат сертификаты на квесты номиналом в тысячу рублей.

"Эту акцию мы проводим для того, чтобы в интерактивном формате в День солидарности в борьбе с терроризмом рассказать горожанам, как вести себя в ситуации, если тебя захватили в заложники. Мы не думаем о таких вещах в повседневной жизни, но в подобной ситуации может оказаться каждый", – рассказала куратор Медиацентра молодежной политики Тюменской области Александра Оверченко.

Она отметила, что тезисы были подготовлены совместно с антитеррористической комиссией Тюменской области, они проконсультировали авторов игры.

Тюменцы Вячеслав Кузьмин и Вероника Баева случайно заметили площадку, когда прогуливались по Цветному бульвару. "Всегда интересно проверить свои знания, убедиться в своей правоте или неправоте. Были сложные вопросы, с подковыркой. Например, про четкую и громкую речь. Оказалось, если тебя взяли в заложники, нужно говорить четко, а громко – нет. Теперь я точно знаю что делать в такой ситуации", – поделилась девушка.

Площадка, на которой проводят игру, проработает до 16 часов.

Инна Пахомова