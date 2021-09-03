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Убившего племянника тюменца будут судить 13 лет спустя

Происшествия, 19:07 03 сентября 2021

СУ СК РФ по Тюменской области ВКонтакте | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области ВКонтакте

Жителя Тюмени будут судить за убийство 13-летней давности. Мужчина обвиняется также в покушении на убийство, в незаконном ношении огнестрельного оружия и сбыте наркотиков, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По данным следствия, в феврале 2008 года обвиняемый застрелил своего племянника, а также ранил отца и мать убитого. Они остались живы благодаря своевременной медицинской помощи.

Мужчина же покинул Тюменскую область и был объявлен в федеральный розыск. Более 13 лет он скрывался в соседнем регионе, где проживал по чужому паспорту.

В 2019 году у тюменца были получены отпечатки пальцев, совпавшие со следами, обнаруженными на месте преступления в Тюмени в 2008 году. 61-летнего мужчину этапировали в Тюменскую область. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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# суд , убийство

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