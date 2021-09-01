Молодых тюменцев обучат профессии вожатого

| Фото: Ассоциация «Мы вместе» ВКонтакте | Фото: Ассоциация «Мы вместе» ВКонтакте

Жители Тюменской области в возрасте от 18 до 24 лет станут участниками регионального проекта профессиональной подготовки вожатых "Навигатор 2.0". Реализует его Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" на средства гранта губернатора в размере 1 млн 257 тыс. 175 рублей.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" главный специалист по связям с общественностью Ассоциации "Мы вместе", руководитель проектов Татьяна Никонорова, лучшие по итогам обучения тюменцы смогут работать в детских загородных центрах страны.

"Привлекать к участию в проекте планируют молодых людей, которые имеют трудности с трудоустройством. Участвуя в проекте, они пройдут курс обучения профессии "Вожатый" с возможностью трудоустройства в детских лагерях и будут включены в профессиональное вожатское сообщество региона. Для опытных вожатых мы организуем образовательный модуль по разработке настольных игр", - рассказала она.

По итогам реализации проекта 80 молодых людей получат профессиональную подготовку и смогут работать в любом детском загородном центре страны. Еще 30 вожатых пройдут образовательный модуль по игровому конструированию и разработают авторскую настольную игру. Пять лучших игр будут выпущены по 20 экземпляров каждая.

Татьяна Никонорова добавила, что реализовать проект "Навигатор 2.0" планируется в первом полугодии 2022 года.

Любовь Голышева